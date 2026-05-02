Adolescentes armam emboscada e matam homem em praia após suspeita de pedofilia

O britânico Alexander Cashford, de 49 anos, foi morto após ser atraído para uma praia por três adolescentes, dois rapazes, de 15 e 16 anos, e uma jovem de 16, em um caso que chocou autoridades locais.

📰LEIA MAIS: Idoso de 79 anos leva soco de vizinho por causa de infiltração em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo informações apresentadas em tribunal, o grupo criou um perfil falso nas redes sociais, fingindo ser uma adolescente identificada como “Sienna”, e passou a trocar mensagens com a vítima. Dias antes do crime, Cashford havia conhecido uma jovem em um fliperama e chegou a entregar um cartão de contato, o que deu início à comunicação.

Após marcarem um encontro, os adolescentes conduziram o homem até a praia, onde ele foi cercado e atacado com pedras e garrafas. Testemunhas relataram que, durante a agressão, os jovens o acusavam de ser pedófilo. Parte da ação foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais.

O caso foi analisado pelo Tribunal da Coroa de Woolwich, que considerou os envolvidos culpados por homicídio culposo pela morte, ocorrida em 10 de agosto do ano passado. Na sentença, a juíza Bobbie Cheema-Grubb classificou o episódio como uma perda de vida “sem sentido” e ressaltou que os adolescentes poderiam ter recorrido a adultos ou autoridades caso tivessem suspeitas sobre a conduta da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem de 16 anos e a adolescente da mesma idade foram condenados a sete anos de prisão cada. Já o adolescente de 15 anos recebeu pena de cinco anos. A decisão prevê que parte das penas seja cumprida em regime fechado, com progressão para liberdade condicional.

Durante o julgamento, foram exibidas imagens que mostram a vítima tentando fugir antes de ser alcançada e derrubada. Familiares de Cashford, em comunicado, afirmaram estar devastados e descreveram o crime como cruel e desnecessário.

Informações: Banda B

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

