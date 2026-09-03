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Adolescente suspeito de torturar mais de 200 filhotes de gatos durante lives é apreendido

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 2, em Timon (MA), suspeito de torturar mais de 200 filhotes de gatos durante transmissões ao vivo em plataformas digitais. A ação ocorreu após seis meses de investigação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP)

O suspeito foi localizado em São Luís, no Maranhão, onde a Polícia Civil do Estado cumpriu os mandados de busca e apreensão e de internação expedidos pela Justiça. Durante a ação, os policiais apreenderam um celular.

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Segundo a delegada Lisandrea Salvariego, coordenadora do Noad, o adolescente chegava a maltratar "cinco a seis animais por madrugada". A delegada afirma ainda que também passou a receber ameaças do jovem. Além dos maus-tratos contra os animais, ele é investigado por induzir vítimas à automutilação.

O adolescente será encaminhado para São Paulo, onde deverá cumprir a medida de internação determinada pela Justiça. A investigação foi conduzida em conjunto com a Polícia Federal.

Aumento de 200% dos casos

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O caso acontece em meio a um crescimento das ocorrências relacionadas ao zoossadismo (ato de sentir prazer em ver um animal sofrendo) em ambientes virtuais. Houve aumento de 200% nos casos desse tipo entre 2025 e 2026, de acordo com dados do Noad.

Desde a criação do núcleo, em novembro de 2024, cerca de 1,2 mil animais já foram salvos durante as ações de investigação e prevenção. Entre eles estão cães, gatos e porquinhos-da-índia - a maioria filhotes.

O trabalho também já ajudou 411 vítimas de estupros, automutilação e instigação ao suicídio em plataformas digitais.

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