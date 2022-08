Adolescente suspeito de atacar família é ouvido pela polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ataque resultou na morte de Graziela, de 31 anos

O adolescente de 16 anos suspeito de atacar um família a tiros na noite de domingo (14), em Tubarão, Santa Catarina, foi ouvido pela Polícia Civil e, na sequência, liberado. O depoimento foi prestado nessa segunda-feira (15), e, de acordo com a delegada Jucinês Pereira, que está à frente da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami), o garoto não é mais suspeito do crime.

continua após publicidade .

Durante o ataque, um menino, de 1 ano, sofreu disparos no braço, costas e rosto. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A mãe e o pai também foram atingidos pelos tiros. A mulher, identificada como Graziela Antunes, de 31 anos, morreu.

O pai foi encaminhado para um hospital, mas já recebeu alta.

continua após publicidade .

A princípio, o adolescente era considerado suspeito por ter envolvimento com a filha mais velha de Graziela, uma menina de 11 anos, que não se feriu no ataque. Porém, a delegada informou que não havia namoro e que o jovem e a garota estavam conversando há duas semanas, mas não havia relacionamento.

"O adolescente já apresentou dados bem firmes da ausência de envolvimento dele com o fato", afirmou a delegada. "Está totalmente colaborativo. Inclusive cedeu o aparelho celular dele", completou.

Posteriormente, a garota de 11 anos também deve ser ouvida. "O adolescente a cita, então é interessante trazê-la para confirmar os fatos", disse a delegada.

continua após publicidade .

As investigações continuam. "Caminhamos juntos, DPCami e DIC [Divisão de Investigação Criminal] no sentido de levantar dados para identificar a autoria [do ataque], que agora se encontra incerta".

O delegado André Crisótomo, da Divisão de Investigação Criminal (DIC), informou que, após o crime, a garota de 11 anos ficou com um parente. Na tarde desta segunda, a DIC de Tubarão faz apurações na rua para descobrir se há outros suspeitos de envolvimento no ataque à família.

Crime

continua após publicidade .

Uma família foi atacada a tiros por um adolescente, de 16 anos, na noite de domingo (14), em Tubarão, Santa Catarina. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), os tiros atingiram um bebê, de 1 ano, o pai dele e a mãe.

Ainda conforme a PM, a criança sofreu ferimentos no braço, costas e rosto. A mãe dela, identificada como Graziela Antunes, de 31 anos, não resistiu e morreu.

continua após publicidade .

As autoridades informaram que o suspeito de ter cometido o crime é um adolescente, que fugiu do local após os disparos. Ele teria envolvimento com a filha mais velha do casal, de 11 anos, que não se feriu.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Tubarão.

A PM foi acionada por volta das 21h20, no bairro Rio do Pouso. Durante o deslocamento para o local, os policiais encontraram um carro com as vítimas seguindo em direção ao hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou os feridos até a unidade de saúde.



Em um depoimento inicial, o homem de 40 anos, que é pai do bebê e companheiro de Graziela, disse que estava em casa com a família quando um carro parou em frente à residência e um homem saiu de dentro do veículo, o chamou e iniciou os disparos.

Graziela foi baleada na barriga e não resistiu ao ferimento. O homem foi ferido no braço e recebeu alta nesta segunda-feira (15). Nesta manhã, o bebê seguia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News