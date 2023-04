Adolescente suspeito de abusar das irmãs é morto por vizinhos, em MG

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado em Contagem

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um homicídio na madrugada de terça-feira (11). De acordo com a corporação, um adolescente, de 17 anos, foi morto a pedradas e pauladas por vizinhos, após eles descobrirem que o jovem havia abusado sexualmente das irmãs menores de idade. O caso foi registrado em Contagem, município que faz parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

continua após publicidade .

Ainda conforme a PM, o crime aconteceu logo após a mãe do suspeito sair pelas ruas do conjunto habitacional em que mora, denunciando as ações cometidas pelo filho. De acordo com a mulher, o adolescente abusava e agredia com frequência as irmãs.

Os vizinhos ficaram inconformados ao saberem das atitudes do jovem e, então, o ordenaram que saísse de casa e não retornasse mais. No entanto, o suspeito não concordou em sair da residência em que morava com a família.

continua após publicidade .

Por conta disso, ele foi retirado do imóvel e levado para um lote vazio por dois adolescentes, de 15 e 17 anos. No local, a dupla o agrediu com pedras e pedaços de madeira até a morte.

- LEIA MAIS: Padrasto e mãe são presos por suspeita de abusar e matar menina

Os agentes de segurança foram ao local em que o assassinato foi cometido e encontraram o corpo do rapaz. A PM realizou uma busca pela região e localizou os menores responsáveis pelo crime em uma casa.

continua após publicidade .

Os jovens ainda contaram que são amigos da família e moram no mesmo conjunto habitacional. Os adolescentes revelaram que mataram o colega após presenciarem as irmãs da vítima confirmarem os estupros e agressões.



Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelo caso.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi ao lote vazio buscar o corpo do jovem agredido.

Com informações do Estado de Minas.

Siga o TNOnline no Google News