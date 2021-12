Da Redação

Adolescente sofre mal súbito após fugir de assaltante

Na última segunda-feira (6), um adolescente de 14 anos sofreu um mal súbito após ser perseguido por um assaltante em Vitória do Jari, Amapá. A Polícia Civil (PC) identificou e prendeu o criminoso envolvido no caso na terça-feira (7), porém, no dia seguinte, quarta-feira (8), o homem já estava solto.

A vítima sofria de problemas cardiorrespiratórios. O rapaz acabou sendo abordado por um indivíduo que estava armado com uma arma. O criminoso exigiu o celular do adolescente, que, sem pensar duas vezes, correu e se escondeu do homem.

Entretanto, o jovem começou a passar mal, desmaiou e teve uma morte súbita.

De acordo com o delegado do município, Eriveton Clemente, além do problema respiratório, o adolescente também se recuperava de uma hepatite.

“Ele [vítima] costumava caminhar para melhorar a sua respiração e, ao passar pela passarela Bom Jesus, foi surpreendido pelo suspeito em posse de uma faca, que correu atrás do adolescente. Após fugir e se esconder do suspeito, o adolescente começou a passar mal, desmaiou e teve uma morte súbita”, explica.



Após passar mal, o adolescente chegou a ser atendido na Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari, mas não foi possível reanimá-lo.



A perseguição aconteceu próxima da casa onde o adolescente morava. O assaltante foi identificado como um homem de 31 anos que responde por crimes como ameaça, furto e lesão corporal. Ele passará por audiência de custódia.

