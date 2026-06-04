Adolescente simula o próprio sequestro para exigir dinheiro dos pais

A Polícia Civil de Santa Catarina apreendeu uma adolescente de 12 anos, no município de Itaiópolis, suspeita de forjar seu sequestro para extorquir seus pais. A localização da jovem ocorreu após horas de buscas em uma residência na zona rural da cidade, às margens da rodovia BR-116. A garota responderá por ato infracional análogo ao crime de extorsão.

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A ação policial começou de madrugada. A menina saiu da casa dos pais e passou a enviar mensagens de texto por meio de um aplicativo de celular. Nos textos, ela afirmava estar em poder de criminosos, relatava ter sofrido agressões e declarava risco de morte. A Delegacia de Itaiópolis iniciou as diligências e solicitou o apoio da Divisão de Investigação Criminal de Mafra para o rastreio do paradeiro da menor.

Às 11h, os parentes receberam um novo contato com o pedido de um pagamento em dinheiro em troca da libertação. A garota chegou a fornecer o nome de um suspeito de ser o autor do crime. Os policiais investigaram o homem citado, mas verificaram que ele havia permanecido na própria casa durante o período, o que descartou a versão apresentada nos textos.

O desfecho da ocorrência aconteceu às 17h da última quarta-feira (3). A adolescente foi encontrada na zona rural de Itaiópolis em companhia de um homem, que foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Na abordagem, os agentes constataram a ausência de sequestradores e a inexistência do crime relatado à família. A corporação não informou a quantia solicitada aos pais e o motivo da ação. O processo segue os trâmites do Estatuto da Criança e do Adolescente.

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