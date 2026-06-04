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EXTORSÃO

Adolescente simula o próprio sequestro para exigir dinheiro dos pais

Suspeita foi encontrada em uma casa na zona rural acompanhada de um homem que seria seu comparsa

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 18:34:31 Editado em 04.06.2026, 18:34:26
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Adolescente simula o próprio sequestro para exigir dinheiro dos pais
Autor Foto: polícia civil de santa catarina

A Polícia Civil de Santa Catarina apreendeu uma adolescente de 12 anos, no município de Itaiópolis, suspeita de forjar seu sequestro para extorquir seus pais. A localização da jovem ocorreu após horas de buscas em uma residência na zona rural da cidade, às margens da rodovia BR-116. A garota responderá por ato infracional análogo ao crime de extorsão.

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A ação policial começou de madrugada. A menina saiu da casa dos pais e passou a enviar mensagens de texto por meio de um aplicativo de celular. Nos textos, ela afirmava estar em poder de criminosos, relatava ter sofrido agressões e declarava risco de morte. A Delegacia de Itaiópolis iniciou as diligências e solicitou o apoio da Divisão de Investigação Criminal de Mafra para o rastreio do paradeiro da menor.

Às 11h, os parentes receberam um novo contato com o pedido de um pagamento em dinheiro em troca da libertação. A garota chegou a fornecer o nome de um suspeito de ser o autor do crime. Os policiais investigaram o homem citado, mas verificaram que ele havia permanecido na própria casa durante o período, o que descartou a versão apresentada nos textos.

O desfecho da ocorrência aconteceu às 17h da última quarta-feira (3). A adolescente foi encontrada na zona rural de Itaiópolis em companhia de um homem, que foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Na abordagem, os agentes constataram a ausência de sequestradores e a inexistência do crime relatado à família. A corporação não informou a quantia solicitada aos pais e o motivo da ação. O processo segue os trâmites do Estatuto da Criança e do Adolescente.

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adolescente Estatuto da Criança e do Adolescente Extorsão Itaiópolis polícia civil sequestro
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