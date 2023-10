Adolescente morre com tiro no rosto durante 'jogo' de roleta-russa

Um jovem, de apenas 18 anos, morreu após ter sido baleado no rosto nesta segunda-feira (16), em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, na Bahia. Segundo a Polícia Civil (PC), a suspeita é que ele tenha sido atingido pelo disparo de arma de fogo enquanto “brincava” de roleta-russa com um grupo de amigos.

O adolescente foi identificado como Jean dos Santos, e o corpo dele foi encontrado em cima de um colchão, com uma marca de tiro na bochecha, perto da boca. O caso aconteceu no bairro Campo Limpo e está sendo investigado pela 2ª Delegacia Territorial do município.

Apurações iniciais dão conta de que os outros jovens que participavam do "jogo" fugiram do local. A arma utilizada para realizar o disparo ainda não foi encontrada pelas autoridades. De acordo com informações do g1, até o momento desta publicação, nenhum envolvido havia sido identificado ou preso.

