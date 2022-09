Adolescente morre cinco dias após perder a mãe em Santa Catarina

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pessoas próximas à família falam em infecção

Um caso trágico chamou a atenção em Santa Catarina: a morte da adolescente Letícia Margotti Sartor, de 14 anos. Ela morreu nesta segunda (5), cinco dias após a mãe morrer. As duas moravam em Cocal do Sul.

continua após publicidade .

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte da adolescente. Ela era aluna do 9° ano da Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei. Letícia faleceu no Hospital São José, em Criciúma. “Nossas sentimentos e orações neste momento de dor e tristeza. Letícia virou uma linda estrelinha que vai ser muita luz para a família e amigos”, escreveu uma colega nas redes sociais.

A adolescente já havia perdido a mãe, Maria Aparecida Margotti Sartor, de 49 anos, no dia 31 de agosto. As causas das mortes não foram divulgadas. De acordo com pessoas próximas, pode ter sido uma infecção. A reportagem procurou a assessoria do hospital que informou que, de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), não pode passar informações sobre os pacientes, mas disse que a situação está sendo analisada.

continua após publicidade .

O ND+ também procurou a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em comunicado, a pasta informou que está acompanhando a investigação que está sendo conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma e não deu mais detalhes.

As informações são do site ND+.

Siga o TNOnline no Google News