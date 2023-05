Adolescente morre após escorregar em cachoeira e bater a cabeça; vídeo

Um acidente resultou na morte de um adolescente, de 15 anos, na tarde do último domingo (28), em Barra do Garças, no Mato Grosso. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Maycon Bonfim Silva, escorregou no momento em que saltaria de uma cachoeira e bateu a cabeça em uma rocha. Pessoas que estavam no local registraram o acidente. Assista abaixo.

Por meio das imagens, é possível ver que havia outras pessoas em cima de uma rocha, quando uma delas pula no rio. Na sequência, Maycon se prepara para saltar, mas escorrega e se choca contra uma rocha, ante de cair na água.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados. Assim que os profissionais chegaram no local, encontraram o adolescente com hemorragia na boca, nariz e sinais de traumatismo craniano.

Ele foi levado rapidamente para o Pronto Socorro Municipal, mas, por conta da gravidade, acabou não resistindo.

O jovem sofreu uma queda de aproximadamente seis metros.

Veja o momento do acidente:

