Adolescente morre 12 horas depois de receber diagnóstico de leucemia

A jovem foi ao hospital um dia antes de seu falecimento com fortes dores de cabeça e no ouvido

A morte repentina de uma jovem, de apenas 13 anos, gerou muita comoção nas redes sociais. Julia Chávez morreu 12 horas após descobrir que estava com um câncer. O caso foi registrado na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

A garota foi diagnóstica com leucemia, doença que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. A leucemia é o câncer dos tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea.

O pai da menina, Dennis Lee Chavez, concedeu uma entrevista ao jornal local The Augusta Chronicle e explicou que levou sua filha a um hospital no último domingo (12). Julia se queixava de fortes dores de cabeça e no ouvido.

Na instituição de saúde, a garota foi examinada por médicos, que acreditaram que ela estava com uma infecção. Os profissionais a receitaram alguns antibióticos para sanar o possível possível problema.

Porém, no dia seguinte, segunda-feira (13), Julia precisou retornar ao hospital pois havia desmaiado. Ela foi levado ao local por familiares.

Por se tratar de algo mais grave, a menina foi submetida a um exame de sangue, que apontou a existência de um câncer. Os médicos descobriram que Julia estava sofrendo um quadro de sangramento no cérebro, pulmões e estômago causados pela leucemia.

Devido ao estado da doença, a jovem morreu na segunda-feira, horas após receber o diagnóstico.

De acordo com o Dennis Chavez, sua filha apresentava hematomas pelo corpo frequentemente, mas nunca desconfiaram que pudesse ser algo mais grave, já que pareciam ser resultado de incidentes comuns.

Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), quando uma pessoa está com leucemia, ela pode apresentar alguns sintomas, tais como:

Anemia

Infecções graves recorrentes

Cansaço

Palidez

Falta de energia

Hematomas pelo corpo

Hemorragia na gengiva

Com informações do Metrópoloes.

