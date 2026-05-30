Adolescente mata quatro pessoas da família e incendeia carro com os corpos para simular acidente

Um adolescente foi apreendido após admitir à polícia o assassinato de quatro membros da própria família em Ajmer, na Índia. De acordo com as autoridades locais, o jovem matou o pai, a madrasta, a avó e a irmã antes de incendiar um carro com os corpos dentro, numa tentativa de simular um acidente e ocultar o crime.

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No início das investigações, familiares relataram que o veículo teria pegado fogo enquanto Ram Singh Chaudhary levava a mãe ao hospital. No entanto, a polícia identificou inconsistências na versão apresentada e passou a tratar o caso como homicídio.

Durante a perícia, investigadores constataram que não havia vítimas nos bancos dianteiros do automóvel incendiado. Além disso, uma das mulheres apresentava ferimentos provocados por faca antes do incêndio. Segundo o superintendente Harsh Vardhan, o adolescente acabou confessando os assassinatos durante depoimento.

As investigações apontam que o jovem enfrentava conflitos constantes dentro de casa após o segundo casamento do pai. Conforme a polícia, ele não se conformava com a maneira como a mãe era tratada pela família.

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Ainda segundo os investigadores, o adolescente teria buscado inspiração em séries policiais e conteúdos sobre crimes e investigações para planejar a ação.

Após cometer os assassinatos, ele colocou os corpos dentro do veículo e ateou fogo para tentar eliminar provas e criar a falsa impressão de um acidente fatal.

A farsa começou a ser desmontada quando os peritos identificaram lesões incompatíveis com um incêndio acidental, além da posição incomum dos corpos no carro.

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O adolescente permanece apreendido, enquanto a polícia segue investigando se outras pessoas tiveram participação no caso.

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