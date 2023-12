Adolescente é morta a facadas; vítima estava grávida de 5 meses

Um crime bárbaro foi registrado na noite da última quarta-feira (29) em um município goiano. Uma adolescente de 16 anos foi morta a facadas pelo namorado em Alexânia. A vítima estava grávida de 5 meses.

continua após publicidade

A jovem, identificada como Alice Fernandes, foi assassinada pelo companheiro porque queria terminar o relacionamento. De acordo com as informações da Polícia Civil, corporação responsável pelo caso, o autor do crime foi preso em flagrante e afirmou que não estava de acordo com a decisão da adolescente.

- LEIA MAIS: Quem era a brasileira morta com tiro no rosto nos EUA?

continua após publicidade

A faca utilizada no crime foi apreendida. Inclusive, conforme as autoridades, o objeto foi encontrado com o rapaz, de 18 anos.

Uma equipe de socorro foi chamada para atender Alice, contudo nada pôde ser feito. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

O caso é tratado pela 1ª Delegacia de Alexânia (17ª DRP) como feminicídio.

Siga o TNOnline no Google News