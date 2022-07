Adolescente é encontrado morto em fosso de ventilação de prédio

Da Redação

Vítima foi identificada como Marcus Arthur Araujo Coutinho, 17 anos

Na madrugada desta sexta-feira (8), um adolescente de 17 anos foi encontrado morto em um prédio, em Goiânia. De acordo com os bombeiros, ele estava no fosso de ventilação do edifício e, com a autorização do síndico, a equipe quebrou uma parede para ter acesso ao local em que ele estava. A corporação recebeu a informação de que o rapaz teria caído do 33º andar.

Moradores do prédio relataram que escutaram um barulho alto por volta das meia-noite. Ao Corpo de Bombeiros, a administração do local teria dito que houve uma morte acidental de um visitante do prédio e que todas as medidas necessárias foram tomadas.

A Polícia Técnico-Científica buscou o corpo da vítima, identificada como Marcus Arthur Araujo Coutinho, e realizou necropsia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Com informações do g1.

