Adolescente é baleado ao reagir a assalto em Perdizes, bairro nobre de SP

Um adolescente de 15 anos foi baleado na barriga após reagir a um assalto na madrugada desta sexta-feira, 22, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo como tentativa de latrocínio. De acordo com a polícia, o jovem foi levado ao Hospital das Clínicas, onde foi internado.

Por volta da meia noite desta sexta-feira, o jovem aguardava a liberação da portaria de um prédio na Rua Diana quando foi abordado por um assaltante de capacete. Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente chegou a entregar o celular, mas depois reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso. Nesse momento, o assaltante disparou contra a vítima, que foi atingida no abdômen.

Após ser baleado, o adolescente ainda foi agredido por outros dois motociclistas que seriam comparsas do primeiro assaltante. Todos fugiram em seguida de moto. Os criminosos ainda não tinham sido identificados até a tarde desta sexta-feira. A Polícia Civil afirmou que continua realizando diligências para tentar prender os suspeitos.

Vídeo das câmeras de segurança de prédios ao redor, divulgados pela Folha de S.Paulo, mostram que o adolescente estava na frente da portaria do prédio mexendo no celular quando foi abordado. O jovem estava acompanhado de outro rapaz, que conseguiu fugir. As câmeras mostram o momento que os comparsas chegam para ajudar o assaltante e chutam o jovem, que estava caído no chão.

A polícia sempre recomenda às vítimas que não reajam a abordagens criminosas. O Hospital das Clínicas afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não informa o estado de saúde dos pacientes.

A onda de violência em São Paulo tem assustado os moradores da capital. Há cerca de duas semanas, a deputada federal e pré-candidata à prefeitura da cidade Tabata Amaral ficou ferida durante uma tentativa de assalto. Tabata estava dentro do carro na Rua Major Diogo, na região da Bela Vista, quando um homem quebrou o vidro do carro para roubar um celular. A deputada teve alguns cortes nas mãos e no lábio por conta dos estilhaços.