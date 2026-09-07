Adolescente é arrastada por carro de motorista de app que fugiu com troco no interior de SP

Uma adolescente de 15 anos foi arrastada por um motorista de aplicativo que tentou fugir sem dar o troco à passageira, na divisa entre Taubaté e Tremembé, no interior de São Paulo, na tarde da sexta-feira, 4.

O caso ocorreu na Rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio, e foi registrado por câmeras de monitoramento do Centro de Operação Integrada da prefeitura de Tremembé.

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Nas imagens, é possível ver que o motorista acelera e faz zigue-zague na via enquanto a menina está pendurada do lado esquerdo do carro. Após alguns segundos, ela consegue se soltar e cai na rua.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado informa que a vítima pagou a corrida com uma nota de R$ 100. O motorista tentou fugir com o troco e a adolescente foi arrastada. Ela ficou ferida e precisou de atendimento médico.

A identidade do homem, de 51 anos, não foi divulgada, nem da plataforma para a qual ele trabalha. Dessa forma, não foi possível localizar sua defesa.

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Em entrevista à TV Vanguarda, a adolescente afirmou que havia solicitado a corrida para levar o irmão de quatro anos até a mãe. Quando encontrou a mulher, ela desceu do carro e, depois, voltou para pagar a viagem, que teria custado R$ 12,60.

Segundo a adolescente, o homem puxou a nota de R$ 100 da mão dela e, ao acelerar o carro, a arrasou junto. Ela disse ter machucado a perna e a cabeça.

O caso foi registrado como lesão corporal e roubo. "As investigações prosseguem para esclarecer os fatos, localizar e responsabilizar o motorista", afirmou a secretaria. Segundo a prefeitura de Tremembé, as imagens do sistema de monitoramento foram encaminhadas à Polícia Civil.