Adolescente é apreendido após furtar 18 carros de luxo

Nesta quarta-feira (25), foi divulgado que a Polícia Civil prendeu um adolescente de 15 anos, após ele furtar vários carros em condomínios de luxo em Cuiabá, no Mato Grosso. As ações do menor foram filmadas por câmeras de segurança que mostram ele levando um veículo.

Conforme o Metrópoles, o jovem estava sendo monitorado há cerca de cinco meses pela polícia. BMW, Renegade e HRV estavam entre os principais alvos do infrator. Alguns dos veículos foram encontrados na fronteira do estado e outros em desmanches.

Veja vídeo do adolescente em ação em um dos furtos:

Fonte: Informações do Metrópoles.