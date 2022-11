Adolescente de 17 anos passa mal durante treino e morre em academia

Da Redação

O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (16), em Goiânia, Goiás

Uma fatalidade foi registrada na tarde de quarta-feira (16) em uma academia de Goiânia, em Goiás. Uma adolescente, de 17 anos, passou mal durante o treino e acabou morrendo no estabelecimento.

Ela chegou ao local se queixando de mal-estar. Mesmo assim, a garota se sentou em um dos aparelhos para dar início ao treino, mas desmaiou na sequência.

Assim que a jovem sofreu o desmaio, as pessoas que estavam na academia acionaram uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Os socorristas informaram que realizaram os procedimentos de reanimação. No entanto, devido ao estado de saúde da adolescente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser chamada. Apesar dos esforços, a menina morreu ainda no local.

A Polícia Militar (PM) também esteve na academia. De acordo com as autoridades, o caso será investigado. A academia se comprometeu a prestar todas as informações necessárias para as autoridades com objetivo de esclarecer o que aconteceu com a adolescente.

A suspeita é que a jovem tenha sofrido um mal súbito.

