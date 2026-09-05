Adolescente de 17 anos morre afogado em Cabo Frio

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um adolescente de 17 anos morreu afogado na tarde da sexta-feira, 4, na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Kerlon Leandro de Oliveira tinha 17 anos e era natural de Contagem, em Minas Gerais.

O jovem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), já em parada cardiorrespiratória.

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Os militares realizaram as manobras de reanimação na areia da praia e a vítima foi encaminhada ainda com vida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.