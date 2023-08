Adolescente de 17 anos desaparecido há 6 dias é encontrado morto

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto dentro de um rio na tarde desta quarta-feira (16). A suspeita é de que a morte tenha sido motivada por uma dívida com traficantes.

O corpo foi encontrado por volta das 12h00, no bairro Campestre, em Tubarão, no sul de Santa Catarina. Conforme a polícia, o jovem estava com uma corda no pescoço, amarrada em lajotas. Segundo a perícia, ele tinha três perfurações pelo corpo, causadas por disparos de arma de fogo.

O adolescente estava desaparecido desde sexta-feira (11), relatou a Polícia Civil. Ele teria vindo de Florianópolis para Tubarão com objetivo de atuar no tráfico de drogas na região.

A identidade do jovem, no entanto, não foi divulgada. Um inquérito foi aberto com o objetivo de identificar a autoria do crime. Até a manhã desta quinta-feira (17), nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.

