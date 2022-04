Da Redação

Adolescente de 16 anos morre após passar mal em rave

Uma adolescente, de 16 anos, morreu após passar mal em uma festa rave, realizada no último final de semana, em Vila Velha, na Grande Vitória.

continua após publicidade .

De acordo com a família, a menina teve uma overdose em função do uso de drogas. A Polícia Civil aguarda o resultado de laudos. O evento do qual ela participava aconteceu na Barra do Jucu e teve início no sábado (23).

Em entrevista à Rede Gazeta, a mãe da jovem, Maria Rosemere Duarte, contou que a filha foi ao local sem o seu consentimento e usou uma identidade falsa para entrar na festa. A mãe não sabe como a menina conseguiu o documento falsificado.

continua após publicidade .

A menor era de Governador Valadares, em Minas Gerais, mas estava morando provisoriamente na casa da irmã, em Cariacica, na Grande Vitória.

Conforme Rosemere, ao liberar o corpo da filha no Departamento Médico Legal (DML), ela foi informada de que havia drogas sintéticas no organismo da menina. Havia sinais de uso de ecstasy e de LSD, conhecido popularmente como "quadradinho".

A forma como a jovem ingeriu as drogas não foi esclarecida, assim como a causa da morte. A mãe acredita que a filha tenha sido drogada por outra pessoa.

continua após publicidade .

Jovem deu entrada em hospital após passar mal

A jovem chegou à rave em uma van, junto de outras pessoas. Por volta das 19 horas, do sábado, recebeu uma ligação da mãe e contou para ela que havia ido à festa.

A menina começou a se sentir mal por volta das 12 horas, do domingo (24) e foi levada ao posto médico do festival.

continua após publicidade .

O relatório pré-hospitalar do atendimento informa que ela chegou acordada e apresentou quadro responsivo. A menina possuía sudorese (suor contínuo decorrente da alta temperatura corporal), fadiga respiratória e baixa oxigenação no sangue.

Na sequência, ela foi encaminhada de ambulância, com suporte de oxigênio, para uma unidade de saúde em Riviera da Barra, também em Vila Velha, mas precisou ser transferida novamente, desta vez para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde não resistiu e morreu.

As informações são do g1.