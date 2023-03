Adolescente de 15 anos tenta esfaquear colega em escola e é apreendido

Fabio Grellet (via Agência Estado)

Escola Municipal Manoel Cícero, na Gávea, Zona Sul do Rio

Um aluno da Escola Municipal Manoel Cícero, na Gávea (zona sul do Rio), foi apreendido na tarde desta terça-feira, 28, acusado de tentar atingir com uma faca um colega de turma. Segundo a Polícia Militar, o estudante tem 15 anos e foi detido antes de ferir o colega.

Ao ser contido por outros colegas e por funcionários da escola, o aluno sofreu um corte no supercílio. Por isso, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro. O caso ocorre um dia depois de um estudante de 13 anos ter matado a facadas a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, e ter ferido outras quatro pessoas numa escola estadual de São Paulo. Ele também foi apreendido.

A polícia e os bombeiros foram acionados às 14h35 desta terça-feira. Os primeiros a chegar foram policiais civis da 15ª DP (Gávea), que fica a um quarteirão da escola e será responsável pela investigação do caso.

O adolescente foi apreendido e conduzido ao hospital. A faca que ele usava foi apreendida. Devido à confusão, todas as aulas do período da tarde foram suspensas as e os alunos foram dispensados.

Suspeito de planejar outro ataque é internado após investigação

Na sexta-feira passada, 24, a Justiça do Rio determinou a internação provisória de um adolescente suspeito de planejar um ataque a uma escola no Estado.

A investigação sobre o adolescente do Rio começou a partir de um alerta do Google à Interpol . A empresa constatou que o estudante publicou vídeos no YouTube com conteúdo que sugere risco iminente de morte ou lesão grave a terceiros.

Os vídeos mostram o adolescente exibindo armas de fogo, falando sobre planos de cometer um massacre na escola e anunciando 20 de abril como o dia da ação. Nessa data, há 24 anos, ocorreu o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, quando dois alunos de uma escola mataram 12 colegas e um professor.

Além da internação provisória do estudante, a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude da capital, determinou a busca e apreensão de equipamentos eletrônicos na casa do jovem e a quebra do sigilo de dados e comunicações. A investigação aponta para a possível existência de outras pessoas envolvidas no plano.

