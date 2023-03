Adolescente de 15 anos tenta atacar colegas com golpes de faca, no RJ

Da Redação

A ação foi registrada nesta terça-feira

Um novo atentado em uma escola foi registrado nesta terça-feira (28). De acordo com as informações do Uol, um adolescente, de 15 anos, tentou esfaquear os colegas no interior da Escola Municipal Manoel Cícero, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Um menor de idade ficou ferido durante a investida do colega e precisou ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto. A vítima sofreu ferimentos na cabeça, porém, sem gravidade, segundo a Polícia Militar (PM).

A ação do estudante foi interrompida por funcionários da escola, que conseguiram contê-lo antes que mais pessoas ficassem feridas.

A Polícia Civil comunicou que o menor foi apreendido em flagrante. "Testemunhas estão sendo ouvidas na 15ª DP (Delegacia de Polícia) e os alunos foram liberados com o acompanhamento dos responsáveis", informou a Polícia Militar.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um caderno ensanguentado sobre uma carteira dentro de uma sala de aula.



Uma investigação está em andamento.

Com informações do UOL.

