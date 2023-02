Adolescente de 15 anos morre eletrocutado em acidente com lava-jato

Da Redação

O acidente aconteceu na Rua Irineu Schmitz, no bairro Águas Claras, em Brusque

Um garoto de 15 anos morreu, identificado como Karlos Eduardo Pereira Rosa, conhecido como Kadu, morreu na segunda-feira (20) após sofrer um choque elétrico de aparelho lava-jato.

O acidente aconteceu na Rua Irineu Schmitz, no bairro Águas Claras, em Brusque, Santa Catarina. Testemunhas relataram que o jovem levou o choque enquanto usava o lava-jato, que estava conectado a uma extensão.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram os procedimentos e tentativas de ressuscitação com uso de desfibrilador, por aproximadamente 20 minutos de tentativa, mas o adolescente não resistiu.

Kadu estudava na Escola de Educação Básica Ivo Silveira, e também era Capitão do Clube de Desbravadores Manancial da Igreja Adventista do Sétimo Dia Águas Claras, em Brusque.

A escola prestou homenagem nas redes sociais, Kadu era muito querido e amado pela comunidade escolar

“Em breve Capitão, todos nós estaremos com você no grande acampamento nas mansões Celestiais. Nosso Clube está em Luto pela perda do nosso Eterno Capitão Kadu”, publicou o Clube de Desbravadores Manancial.

* Com informações NDmais e Jornal Razão

