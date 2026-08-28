Adolescente de 15 anos esfaqueia professor pelas costas durante aula de reforço em Manaus

Um adolescente de 15 anos esfaqueou um professor na noite desta quarta-feira (26) dentro de uma sala de aula de reforço no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus (AM). O ataque foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram o exato momento em que o aluno avança contra a vítima pelas costas.

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Nas imagens, o professor aparece de pé e de frente para a lousa quando é surpreendido pelos golpes de faca. Ele chega a cair no chão, onde recebe novas facadas, mas consegue se levantar e correr para tentar escapar, sendo perseguido pelo adolescente. O crime aconteceu por volta das 18h no local conhecido como "Reforço Exatas".

Após o ataque, o professor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Até a última atualização, a unidade de saúde não havia divulgado informações sobre o quadro clínico do professor.

A motivação do atentado ainda não foi esclarecida. Um boletim de ocorrência foi registrado contra o adolescente, e o caso foi repassado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), que conduzirá as investigações. A polícia não confirmou se o estudante foi apreendido após o crime.