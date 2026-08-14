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Adolescente de 15 anos confessa ter matado a mãe em Portugal; polícia investiga motivação

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um adolescente de 15 anos confessou ter matado a própria mãe, de 33 anos, em Portugal. O crime ocorreu na quarta-feira, 12, e o jovem foi detido na quinta-feira, 13, em Algés.

Segundo as informações da polícia, o adolescente contou que havia discutido com a mãe no dia anterior e que, durante a noite, aplicou um golpe conhecido como mata-leão, provocando a morte dela. As informações são da RTP.

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Além da vítima e do adolescente, uma menina de quatro anos, filha da mulher e irmã do jovem, estava na residência. "Para além do agressor e da vítima, estava ainda na residência uma menina de quatro anos, filha da vítima e irmã do agressor", informou a polícia.

A Polícia Judiciária (PJ) informou nesta sexta-feira, 14, que as circunstâncias que levaram ao crime ainda estão sendo apuradas. Segundo comunicado divulgado pela corporação, "o contexto que levou à ocorrência do crime estará relacionado com eventuais maus-tratos físicos e psicológicos mantidos pela vítima em relação aos dois filhos".

Informações preliminares apontam que o adolescente teria presenciado a mãe maltratar a irmã e a confrontado. A situação teria então evoluído para uma discussão violenta. As autoridades continuam investigando a motivação do crime.

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Após ser entregue à Polícia Judiciária, o adolescente foi encaminhado para a Justiça de Família e Menores. Por não ter sido possível deixá-lo sob os cuidados de um familiar direto, ele passou a noite em um centro educativo na região metropolitana de Lisboa. Por ter 15 anos, o jovem não pode responder criminalmente pelo crime.

"Foi identificado e, por impossibilidade manifesta da sua confiança a um familiar direto, pernoitou em centro educativo situado na área metropolitana de Lisboa e será presente no dia de hoje às autoridades judiciárias junto do Tribunal de Família e Menores de Cascais, para eventual aplicação de medida tutelar educativa", informou a Polícia Judiciária.

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