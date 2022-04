Da Redação

Adolescente de 14 anos morre durante aula em escola particular

Um estudante, de 14 anos, passou mal durante uma aula de educação física, na última terça-feira (29), em uma escola particular, localizada em Várzea Grande, Mato Grosso. A vítima, identificada como Leonardo Kochhann Matos, chegou a ser socorrida e levada para um hospital particular do município, porém, chegou na unidade de saúde sem vida.

Conforme as informações da assessoria do Hospital Santa Rita, os profissionais de saúde realizaram os procedimentos de reanimação em Leonardo, mas não obtiveram sucesso.

A família do rapaz informou que ele tinha problemas cardíacos, mas, até o momento, não se sabe a causa exata da morte.

