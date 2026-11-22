Vítima foi resgatada e passou por manobras de reanimação a caminho do hospital, mas não resistiu. Condutor de 42 anos era habilitado para pilotar

Uma adolescente de 13 anos morreu na tarde deste sábado (21) após ser atingida por uma moto aquática no rio Sucuriú, em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul. O veículo aquático era conduzido por um homem de 42 anos que, segundo as informações iniciais, possuía autorização legal para pilotar a embarcação. Até o momento, as autoridades não confirmaram se o piloto foi detido após o incidente.

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O socorro da jovem começou de forma improvisada por pessoas que estavam no local. Elas retiraram a vítima da água e iniciaram o transporte terrestre. Durante o deslocamento, a equipe do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) conseguiu interceptar o veículo particular e transferiu a adolescente imediatamente para a viatura de resgate.

Acompanhados por uma médica, os militares realizaram manobras intensivas de reanimação cardiopulmonar ao longo de todo o trajeto, chegando a utilizar um desfibrilador na tentativa de reverter o quadro clínico da vítima. Apesar dos esforços das equipes de emergência, a menina não recobrou a consciência.

A jovem foi levada ao Hospital Regional Magid Thomé, situado na rodovia de acesso ao rio Sucuriú. Na unidade de saúde, a equipe médica de plantão constatou oficialmente o óbito. As circunstâncias exatas que levaram a moto aquática a atingir a adolescente agora deverão ser alvo de investigação pelas autoridades competentes.

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