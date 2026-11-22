A adolescente Sophie Lima de Souza, de 13 anos, morreu na tarde deste sábado (21) após ser atropelada por uma moto aquática no Rio Sucuriú, localizado no município de Três Lagoas (MS). O veículo era conduzido por um homem de 42 anos que, segundo as autoridades, possuía autorização legal para pilotar a embarcação. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a detenção do condutor.

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O resgate mobilizou equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), que foram acionadas para a ocorrência. Durante o deslocamento para as margens do rio, os militares receberam a informação de que a adolescente já havia sido retirada da água por terceiros e estava a caminho de uma unidade de saúde em um veículo particular.

A equipe de resgate conseguiu interceptar o carro ao longo do trajeto e realizou a transferência imediata da jovem para a viatura dos bombeiros. Ao longo de todo o caminho até a unidade de saúde, os militares executaram manobras intensivas de reanimação cardiopulmonar, utilizando inclusive um desfibrilador. Uma médica também estava acompanhando a adolescente.

Apesar das sucessivas tentativas de estabilização, a adolescente permaneceu inconsciente. Ela deu entrada no Hospital Regional Magid Thomé, unidade de saúde situada na mesma rodovia que dá acesso ao Rio Sucuriú, onde o óbito foi oficialmente constatado pela equipe médica.