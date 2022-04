Da Redação

Adolescente de 13 anos é encontrada morta em Igarapé

Uma adolescente, de 13 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (8), em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava suja, sem as calças e com marcas de violência pelo corpo.

Neste sábado (9), a Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado é de Letícia Karolyne Lopes de Sousa. Ainda de acordo com o órgão, a equipe da perícia compareceu ao local do crime, onde foram realizados os primeiros levantamentos. As investigações estão em andamento para identificar o suspeito do crime.

O corpo de Letícia estava em um lote vago próximo a um monte de terra. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava suja e sem as roupas de baixo, somente com uma blusa de frio.

A mãe informou aos militares que a filha contou, na última quinta-feira (7), que iria dormir na casa de uma amiga. Essa foi a última vez que a mãe viu a jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a amiga relatou que a vítima esteve em sua casa e saiu com o pai e a irmã dela para ir até a residência do namorado buscar um carregador de celular. O companheiro da vítima confirmou os fatos e disse que ela esteve em sua casa durante a noite de quinta (7) e depois de buscar o objeto foi embora.

Mensagens encontradas no celular de Letícia dão conta de que minutos após ela passar na casa do namorado, ela teria encontrado dois homens, identificados como Alexandre e Fabrício, e que seriam conhecidos do companheiro da vítima. Os dois trabalham em uma empresa próxima ao local onde o corpo dela foi encontrado. Os policiais tentaram encontrar os homens, mas ainda não os localizaram.

