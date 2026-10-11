Adolescente de 13 anos é baleado na cabeça por amigo com a arma do pai em SC

Vítima foi socorrida em estado grave após o colega, da mesma idade, retirar o carregador da pistola para tentar assustá-lo

Um menino de 13 anos está internado em estado grave após ser baleado na cabeça por um amigo da mesma idade, na tarde deste sábado (10), no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O tiro foi disparado com uma pistola pertencente ao pai do autor do disparo. A arma havia sido retirada de um guarda-roupas da residência para o que, segundo o jovem, seria uma brincadeira para assustar o colega.

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De acordo com a Polícia Militar, o adolescente relatou que pegou a pistola do pai, retirou o carregador e puxou o gatilho na direção do amigo. A munição que estava na câmara, no entanto, atingiu a testa da vítima e saiu pela nuca.

As equipes do Serviço Aeromédico e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local. Devido à gravidade do ferimento, o menino precisou ser intubado e recebeu uma transfusão de sangue antes de ser transferido ao Hospital Regional do Oeste.

Quando as autoridades chegaram ao imóvel, a arma usada no incidente estava escondida debaixo de uma coberta no quarto. O dono da pistola, um homem de 52 anos e pai do garoto que efetuou o disparo, não estava em casa no momento do ocorrido e foi acionado pela polícia. Durante as buscas na residência, os policiais encontraram ainda uma carabina e diversas munições.

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Pai e filho foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar registrou a ocorrência como tentativa de homicídio e omissão de cautela na guarda de arma de fogo. Até a manhã deste domingo (11), não foram divulgadas atualizações sobre a situação jurídica dos envolvidos na delegacia ou sobre o quadro de saúde da vítima.