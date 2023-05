Adolescente de 12 anos é morto por amigo com arma do pai policial

Um adolescente, de apenas 12 anos, morreu após ser atingido por um tiro de arma de fogo disparado pelo amigo de 13 anos, "durante uma brincadeira". A fatalidade foi registrada na tarde desta quarta-feira (24), em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o autor do disparo é filho de um policial militar e estaria mostrando a arma particular do pai para o colega. O militar estava trabalhando no momento do crime. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Leandro Zambeli, a morte é investigada como acidental.

Conforme informações apuradas, os amigos estavam em uma casa quando o filho do PM encontrou a arma de fogo que estava guardada no interior de um móvel. Ao mostrar para o colega, acabou realizando um disparo no peito da vítima. O menino, que estava no 6º ano, morreu no local.

O adolescente que disparou o tiro foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo. Em nota, a PC afirmou que não foi necessário o pedido internação do adolescente. O PM, pai do autor do disparo, foi autuado e irá responder por omissão de cautela.

Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) disse lamentar "profundamente o ocorrido e está prestando toda assistência às famílias envolvidas".

