Adolescente confessa ter matado líder de torcida com 114 facadas

A família da jovem espera que a justiça seja feita

Um adolescente, identificado como Aiden Fucci, confessou ter matado uma líder de torcida de 13 anos com 114 facadas, na Flórida, Estados Unidos, em 2021. Na época, o autor do crime tinha 14 anos.

O corpo da menina, que foi esfaqueada até a morte, estava em uma área de mata em Jacksonville. A vítima, identificada como Tristyn Bailey, foi encontrada no dia 9 de maio de 2021.

Durante a seleção do júri para o julgamento, que teria início no próximo dia 23, Aiden confessou ter discutido com a jovem após ambos saírem da casa de um amigo.

Aiden foi preso logo após tirar a vida de Tristyn. No carro de polícia, o rapaz tirou uma "selfie" posando com um símbolo da paz. Ele publicou a foto no Snapchat com a legenda: "Ei gente, alguém tem visto a Tristyn ultimamente?".

Em vídeos divulgados pela polícia do condado de St. John, Aiden debocha da situação, ainda sob custódia: "Estamos nos divertindo, em um maldito carro de polícia."

O site de notícias britânico Daily Star divulgou a informação de que a família de Tristyn se sente aliviada com a declaração de culpa.

Em comunicado, os parentes afirmaram: "Assim como Tristyn lutou por sua vida, nós também lutamos por ela e não concordamos com nenhum acordo judicial".



Agora, os promotores pretendem pedir a prisão perpétua do assassino, a pena máxima para o crime.

Com informações do UOL.

