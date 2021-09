Da Redação

Adolescente confessa ter atirado em neto de Luciano Do Valle

Um garoto de 15 anos se entregou à Polícia Civil de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (22). O jovem confessou ter atirado no neto do narrador esportivo Luciano do Valle, Lucas do Valle, no último dia 15.



Conforme o depoimento do adolescente, ele estava se escondendo na comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital paulista. O garoto já havia sido internado na Fundação Casa em março deste ano, por cometer outro roubo e trocar tiros com policiais, mas acabou saindo após 20 dias, ao receber o benefício de prestar serviços comunitários.

O outro suspeito de participar do assalto a Lucas foi preso no último sábado (19), era ele quem pilotava uma moto durante a abordagem ao neto do narrador.

Lucas do Valle foi baleado durante o assalto na quarta-feira (15). Ele passou dois dias internado em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta-feira (17).

