Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
INCLUSÃO

Adolescente cego emociona a web ao "ver" personagem do filme Madagascar com as mãos

Com diagnóstico de doença rara aos 7 anos, Davi viajou de Pernambuco ao Sul para realizar um sonho; família tem como foco criar memórias afetivas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescente cego emociona a web ao
Autor Davi viajou de Pernambuco ao Sul para realizar um sonho - Foto: DIVULGAÇÃO

O encontro emocionante entre um adolescente cego e o personagem Rei Julien, da franquia Madagascar, no Beto Carrero World, em Penha (SC), conquistou a internet e se aproximou da marca de 20 milhões de visualizações. Davi Lucas Vasconcelos Silva, de 13 anos, conseguiu "ver" o intérprete por meio do tato, após sua mãe pedir que ele pudesse tocar o rosto do boneco para sentir os detalhes da fantasia. O momento de inclusão foi registrado em abril deste ano, mas ganhou forte repercussão nas redes sociais recentemente.

- LEIA MAIS: Bope resgata menina de 4 anos feita refém pelo pai no Litoral de Santa Catarina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A família, natural do Recife (PE), viajou a Santa Catarina para realizar o principal sonho do jovem, que é apaixonado por aventuras. A mãe de Davi, Fabiana Maria da Silva, relatou que a atitude do ator foi pronta e sensível, permitindo e ajudando o filho a explorar a caracterização com as mãos. Ela destacou que a interação foi um exemplo lindo de inclusão, algo valorizado pela família, especialmente pelo acolhimento que receberam dos funcionários do parque temático. Ao longo dos dois dias de passeio, o adolescente aproveitou as atrações enquanto os pais e a irmã narravam em detalhes tudo o que acontecia nos palcos.

A viagem faz parte de uma nova perspectiva de vida adotada pela família após o diagnóstico de Davi. O adolescente começou a perder a visão aos cinco anos e, aos sete, descobriu ser portador de uma variação da doença de Batten (CLN3), uma síndrome genética rara e neurodegenerativa. Diante da rápida progressão da condição, que tirou 90% da visão do garoto em apenas um ano, um conselho médico mudou a rotina da casa ao sugerir que focassem em aproveitar o presente e criar memórias afetivas. Desde então, os pais decidiram priorizar viagens e experiências, substituindo a preocupação com bens materiais pela oportunidade de proporcionar vivências inesquecíveis aos filhos.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Beto Carrero deficiência doença rara História Inspiradora inclusão Mundo dos sonhos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV