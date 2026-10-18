Adolescente cego emociona a web ao "ver" personagem do filme Madagascar com as mãos

O encontro emocionante entre um adolescente cego e o personagem Rei Julien, da franquia Madagascar, no Beto Carrero World, em Penha (SC), conquistou a internet e se aproximou da marca de 20 milhões de visualizações. Davi Lucas Vasconcelos Silva, de 13 anos, conseguiu "ver" o intérprete por meio do tato, após sua mãe pedir que ele pudesse tocar o rosto do boneco para sentir os detalhes da fantasia. O momento de inclusão foi registrado em abril deste ano, mas ganhou forte repercussão nas redes sociais recentemente.

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A família, natural do Recife (PE), viajou a Santa Catarina para realizar o principal sonho do jovem, que é apaixonado por aventuras. A mãe de Davi, Fabiana Maria da Silva, relatou que a atitude do ator foi pronta e sensível, permitindo e ajudando o filho a explorar a caracterização com as mãos. Ela destacou que a interação foi um exemplo lindo de inclusão, algo valorizado pela família, especialmente pelo acolhimento que receberam dos funcionários do parque temático. Ao longo dos dois dias de passeio, o adolescente aproveitou as atrações enquanto os pais e a irmã narravam em detalhes tudo o que acontecia nos palcos.

A viagem faz parte de uma nova perspectiva de vida adotada pela família após o diagnóstico de Davi. O adolescente começou a perder a visão aos cinco anos e, aos sete, descobriu ser portador de uma variação da doença de Batten (CLN3), uma síndrome genética rara e neurodegenerativa. Diante da rápida progressão da condição, que tirou 90% da visão do garoto em apenas um ano, um conselho médico mudou a rotina da casa ao sugerir que focassem em aproveitar o presente e criar memórias afetivas. Desde então, os pais decidiram priorizar viagens e experiências, substituindo a preocupação com bens materiais pela oportunidade de proporcionar vivências inesquecíveis aos filhos.



