Adolescente atira em três colegas com arma de CAC em escola do Ceará

Uma das vítimas teve ferimento na cabeça e está em estado grave, enquanto as outras duas foram liberadas

Um adolescente, de 15 anos, foi detido na manhã desta quarta-feira (05) após disparar contra três colegas em um colégio de Sobral, no interior do Ceará. Ele estava com uma arma de fogo registrada no nome de um CAC. Uma das vítimas teve ferimento na cabeça e está em estado grave, enquanto as outras duas foram liberadas após avaliação médica. O caso ocorreu na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, o adolescente é suspeito de praticar um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. A pasta informou que foi apreendido com uma arma de fogo registrada no nome de um CAC, mas não confirma de quem é o registro.

A captura do autor dos disparos ocorreu nesta quarta-feira (05), após ação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Sobral. Conforme depoimento na Delegacia Municipal de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará, o adolescente havia premeditado o ato após ser vítima de bullying. A Polícia Civil investiga o caso.





Uma das vítimas está em estado grave

Ao todo, três alunos foram atingidos e socorridos. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam as vítimas até a unidade de saúde mais próxima.

De acordo com a Santa Casa de Sobral, para onde as vítimas foram levadas, os três adolescentes, todos com 15 anos, foram socorridos para o pronto-socorro por volta de 10h30. Dois deles apresentam lesões na cabeça e um outro, na perna.

O estado de saúde de um deles, que recebeu um tiro na cabeça, é classificado como "muito grave". O segundo, que recebeu um tiro de raspão também na cabeça, foi encaminhado para tomografia e liberado pela equipe médica. Assim como o terceiro, que passou por avaliação médica para avaliar ferimento na perna.

