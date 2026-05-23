Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CRIME

Adolescente atacado com canivete em escola morre após cirurgia em SC

Vitor Gabriel Mezetti chegou a sofrer parada cardíaca e foi reanimado no pátio, mas faleceu na madrugada deste sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 16:53:15 Editado em 23.05.2026, 16:53:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescente atacado com canivete em escola morre após cirurgia em SC
Autor Vitor Gabriel Mezetti, de 15 anos - Foto: Divulgação

O estudante Vitor Gabriel Mezetti, de 15 anos, morreu na madrugada deste sábado (23) após ser esfaqueado por um colega dentro de uma escola estadual em Chapecó (SC). O crime ocorreu na manhã de sexta-feira (22) durante uma discussão no pátio da Escola de Educação Básica Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro Efapi. A vítima chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Regional do Oeste, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 3h.

-LEIA MAIS: Entenda as regras do sorteio da Mega-Sena 30 anos, com prêmio de R$ 300 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O jovem foi atingido por um golpe de canivete no abdômen. Após o ataque inicial, ele tentou correr para o interior da unidade escolar, mas foi perseguido pelo agressor, de 16 anos. A Polícia Militar (PM) informou que o episódio não se trata de um ataque planejado à instituição de ensino, mas sim do resultado de uma desavença pontual entre os dois adolescentes, que já possuíam um histórico de conflitos anteriores. O suspeito foi apreendido e encaminhado à Central Regional de Emergência, e o Ministério Público de Santa Catarina já solicitou a sua internação.

O socorro exigiu uma rápida mobilização conjunta, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e o apoio da aeronave do SAER-Fron. O quadro de saúde do adolescente era crítico. Ainda nas dependências da escola, a vítima precisou receber uma transfusão de sangue e sofreu uma parada cardiorrespiratória, sendo reanimada pelos socorristas antes da transferência em estado gravíssimo para o hospital.

Durante o incidente, professores e funcionários aplicaram os protocolos de segurança contra agressor ativo, trancando salas e bloqueando os acessos para proteger os demais alunos e evitar novas vítimas. As aulas na unidade foram imediatamente suspensas na sexta-feira. Em notas oficiais, a direção da escola e o Governo de Santa Catarina lamentaram profundamente a tragédia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O velório de Vitor Gabriel ocorre a partir das 13h deste sábado, na capela mortuária do bairro Colatto. Já o sepultamento está previsto para as 9h de domingo (24), no Cemitério Tomazzelli.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acolhimento para vítimas CANITEVE chapeco esfaqueamento tragédia juvenil violência escolar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV