Adolescente atacado com canivete em escola morre após cirurgia em SC

O estudante Vitor Gabriel Mezetti, de 15 anos, morreu na madrugada deste sábado (23) após ser esfaqueado por um colega dentro de uma escola estadual em Chapecó (SC). O crime ocorreu na manhã de sexta-feira (22) durante uma discussão no pátio da Escola de Educação Básica Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro Efapi. A vítima chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Regional do Oeste, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 3h.

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O jovem foi atingido por um golpe de canivete no abdômen. Após o ataque inicial, ele tentou correr para o interior da unidade escolar, mas foi perseguido pelo agressor, de 16 anos. A Polícia Militar (PM) informou que o episódio não se trata de um ataque planejado à instituição de ensino, mas sim do resultado de uma desavença pontual entre os dois adolescentes, que já possuíam um histórico de conflitos anteriores. O suspeito foi apreendido e encaminhado à Central Regional de Emergência, e o Ministério Público de Santa Catarina já solicitou a sua internação.

O socorro exigiu uma rápida mobilização conjunta, envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e o apoio da aeronave do SAER-Fron. O quadro de saúde do adolescente era crítico. Ainda nas dependências da escola, a vítima precisou receber uma transfusão de sangue e sofreu uma parada cardiorrespiratória, sendo reanimada pelos socorristas antes da transferência em estado gravíssimo para o hospital.

Durante o incidente, professores e funcionários aplicaram os protocolos de segurança contra agressor ativo, trancando salas e bloqueando os acessos para proteger os demais alunos e evitar novas vítimas. As aulas na unidade foram imediatamente suspensas na sexta-feira. Em notas oficiais, a direção da escola e o Governo de Santa Catarina lamentaram profundamente a tragédia.

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O velório de Vitor Gabriel ocorre a partir das 13h deste sábado, na capela mortuária do bairro Colatto. Já o sepultamento está previsto para as 9h de domingo (24), no Cemitério Tomazzelli.