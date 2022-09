Adolescente agride mãe após não gostar de presentes que filho ganhou

Da Redação

Um celular foi quebrado pelo adolescente

A Polícia Militar (PM) apreendeu um adolescente, de 17 anos, suspeito de agredir a própria mãe após ela entregar presentes ao filho dele. O caso foi registrado em Indaial, em Santa Catarina. Conforme as informações da PM, o jovem se irritou com a mãe, que tem 40 anos, porque as roupas e calçados que ela comprou para o neto não serviram.

Ainda de acordo com a corporação, o adolescente quebrou um celular e segurou a mãe pelo pescoço. O caso foi registrado na noite de domingo (4).

Na ocorrência, a PM citou atos infracionais análogos ao dano, vias de fato, injúria pela Maria da Penha e desacato.

O adolescente foi levado para a delegacia, teve auto de ato infracional registrado e posteriormente ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.

Agressão no Vale do Ivaí

A Polícia Militar foi acionada na manhã de segunda-feira (5) para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara, em Ivaiporã.

Quando os agentes chegaram ao local, o homem havia se evadido após trancar a mulher dentro da residência.

Em contato com a solicitante, ela passou a relatar que seu marido a ofendeu com palavras de baixo calão, a agrediu com empurrões e chutes e a trancou no interior da residência, momento este que o autor se evadiu do local.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades inclusive foi deslocado na residência da mãe do autor, porém ele não foi localizado.

A vítima foi orientada, e informou aos policiais que iria ficar na residência de sua mãe.



