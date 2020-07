Administração promove licitação para manutenção da frota

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência promoveu nesta segunda-feira (15) o pregão eletrônico para contratação do serviço contínuo de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado. Sete empresas participaram do certame.

A empresa arrematante foi a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial, que apresentou taxa de administração 7% negativa. Isso significa que, sobre cada ordem de serviço emitida, a empresa concederá 7% de desconto sobre o valor apresentado, cumprindo a pesquisa de preços de três orçamentos, os parâmetros contratuais de hora homem e desconto sobre peças.

Agora, a empresa arrematante passará pela segunda etapa do processo, quando são analisados os documentos de habilitação e a exequibilidade da proposta. Se tudo estiver correto, o processo segue para a terceira etapa, que analisa o sistema de gerenciamento ofertado pela empresa. Só depois de vencidas todas as fases é que será anunciada a empresa vencedora da disputa.

A contratada será responsável por gerenciar a manutenção da frota oficial do Estado, composta por cerca de 18 mil veículos. Através de sistema específico, a empresa deve buscar cotações do serviço a ser realizado entre uma rede de oficinas credenciadas, sempre respeitando os menores valores de mercado para a realização do conserto.

No Paraná há 15 secretarias e demais entidades do Poder Executivo que totalizam 51 participantes do contrato de manutenção, cada um sendo responsável pelo gerenciamento e fiscalização do trabalho executado pela empresa contratada e pelas oficinas.

O valor global do certame é estabelecido mediante as previsões de gastos feitas pelos signatários do futuro contrato. Trata-se de projeção orçamentária para uso com o serviço e não o valor que será efetivamente gasto. Historicamente, estas projeções demonstram que o valor projetado acaba sendo de 20% a 40% superior ao valor efetivamente gasto com os serviços.