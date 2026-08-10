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Adesivo eleitoral no carro pode levar à perda do seguro; entenda a regra

Seguradoras consideram a prática como aumento de risco; falta de atualização na apólice pode impedir indenizações por roubo ou colisão

Escrito por Da Redação
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Adesivo eleitoral no carro pode levar à perda do seguro; entenda a regra
Autor Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Os motoristas que pretendem colocar adesivos eleitorais em seus veículos ou utilizá-los em campanhas políticas devem informar suas seguradoras com antecedência para evitar a perda da cobertura em caso de sinistros de trânsito. A medida é necessária porque as empresas avaliam essa prática como uma alteração no perfil de uso do automóvel, o que pode justificar a recusa de indenizações por roubo, furto ou colisão se a apólice não for devidamente atualizada.

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De acordo com Keila Farias, vice-presidente da Comissão de Seguro Auto da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), a adesivação com material eleitoral e a participação em atividades de campanha representam um aumento de risco. Isso ocorre devido à maior exposição do veículo a acidentes, a atos de vandalismo e à circulação frequente em eventos públicos. As seguradoras argumentam que o uso do carro para o transporte de material, deslocamento de equipes ou apoio logístico altera diretamente as condições originais que foram avaliadas no momento da assinatura do contrato.

A FenSeg destaca ainda que danos aos próprios adesivos, plotagens e envelopamentos geralmente não possuem cobertura nos seguros convencionais. Somado a isso, os prejuízos decorrentes de tumultos, motins e atos de vandalismo costumam fazer parte da lista de exclusões previstas na maioria dos contratos de seguro automotivo.

Para evitar transtornos e garantir a proteção do veículo, os proprietários precisam adotar algumas precauções antes de se envolverem nas atividades eleitorais. É fundamental comunicar a seguradora previamente sobre a intenção de adesivar o carro e sobre qualquer mudança na sua rotina de utilização. A orientação do setor é consultar o corretor de seguros antes de começar a prestar serviços a candidatos ou partidos e, se necessário, solicitar um endosso para registrar formalmente a alteração na apólice. Por fim, o motorista deve conferir atentamente quais situações estão excluídas de sua cobertura contratada e verificar se a proporção do envelopamento exige a atualização do registro do veículo junto ao Departamento de Trânsito (Detran).

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