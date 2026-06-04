Acusado de ser 'X-9',jardineiro é sequestrado e executado por criminosos

O corpo do jardineiro Felipe Henrique Ferreira, 34 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma área de plantação de eucaliptos no distrito de Caraíva, zona rural de Porto Seguro (BA). Estava desaparecido desde a madrugada do sábado (30) quando foi levado à força de uma propriedade rural no povoado de Itaponga, nas proximidades de Trancoso.

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De acordo com fontes policiais ligadas à investigação, a principal linha de apuração aponta que Felipe foi sentenciado à morte por lideranças do Comando Vermelho (CV), facção que tenta expandir domínio territorial no litoral baiano. O pretexto para a execução seria uma suspeita de que o jardineiro teria delatado às forças de segurança a localização de uma boca de fumo que operava nas proximidades.



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Na madrugada do sábado (30), três homens encapuzados invadiram a propriedade onde Felipe residia. Os criminosos chegaram a bordo de uma Fiat Strada verde-musgo e se apresentaram falsamente como policiais. Testemunhas relataram que a abordagem foi extremamente violenta e que disparos de arma de fogo foram ouvidos logo após a invasão, antes de a vítima ser colocada à força no veículo e levada do local.

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A perícia realizada ainda no sábado (30) na residência de Felipe indicava a gravidade da situação. Os peritos criminais encontraram grande quantidade de sangue espalhada, cápsulas de munição calibre 9 milímetros, o celular da vítima e dois dentes humanos no piso, apontando para agressões físicas e tortura nos primeiros momentos do ataque.

Após dias de buscas, os investigadores localizaram o cadáver em uma área entre os assentamentos Chico Mendes e Frutos da Terra, na estrada que liga Toco Azul ao município de Itabela. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para realização de exames necroscópicos. Moradores da localidade, que preferem o anonimato por medo de retaliações, reforçam que Felipe era uma pessoa dedicada ao trabalho. Deixa dois filhos pequenos. A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) segue com as investigações para identificar e prender os autores do crime.