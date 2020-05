Acusado de estuprar e matar menina de 6 anos em Umuarama será julgado

O homem acusado de estuprar e matar uma criança de 6 anos há quase dois anos em Umuarama, no noroeste do Paraná, será julgado por júri popular no dia 25 de junho. Conforme decisão da justiça, o julgamento será realizado em Cascavel, no oeste.

O crime ocorreu em setembro de 2017. Tábata Fabiana Crespilho da Rosa foi encontrada morta em uma área rural um dia depois de desaparecer.

No dia que desapareceu, a menina saiu de casa para ir à escola com o irmão, que na época tinha 13 anos. O garoto a deixou em uma padaria que fica na esquina colégio no início da tarde – como fazia todos os dias. Porém, a Tábata não entrou na escola. O desaparecimento foi percebido no fim da tarde, quando a mãe foi buscá-la no colégio.

JULGAMENTO

O julgamento foi marcado para ser realizado em Cascavel após um pedido feito pela defesa do réu. O advogado alegou que o julgamento em Umuarama causaria comoção popular e Leonildo, que atualmente está preso em Curitiba, poderia sofrer risco de vida.

Conforme a decisão judicial, Eduardo Leonildo será julgado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e por estupro de vulnerável.

(Com informações do G1)