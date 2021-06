Acusado de assédio no Egito médico volta ao Brasil

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Victor Sorrentino, médico brasileiro do Rio Grande do Sul (RS), detido no Egito após investigação de assédio sexual, já voltou ao Brasil. A informação foi confirmada neste domingo (06) pela sua assessoria por nota emitida a imprensa.

"O cidadão e médico Victor Sorrentino está de volta ao Brasil, após prestar todos os esclarecimentos solicitados e ser liberado pelas Autoridades Egípcias. A prioridade é o reencontro com a família e, oportunamente, vai se manifestar publicamente sobre o ocorrido. A Família Sorrentino agradece a todos que torceram e que, de alguma forma, tiveram participação para que este desfecho ocorresse o mais rapidamente possível", diz a nota.

Ele foi detido em 30 de maio, no Cairo, capital do Egito depois que um vídeo onde fez perguntas com insinuações sexuais a uma vendedora, acabou viralizando nas redes sociais.

A situação aconteceu em 24 de maio e no dia 25, o médico voltou ao local e se desculpou da atendente. Ele fez novo vídeo pedindo desculpas a ela.

O Ministério Público egípcio pediu a prisão do brasileiro que foi acusado de "expor a vítima a insinuações sexuais e insinuações com palavras, a sua transgressão aos princípios da família e valores da sociedade egípcia, sua violação da santidade da vida privada da vítima e seu uso de sus conta online privada para cometer esses crimes".

Na última sexta-feira (04), ele postou o vídeo onde a mulher aparece nas imagens, aceitando as desculpas do médico.

O MP do Egipo e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, não se manifestaram oficialmente a respeito.