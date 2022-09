Acumulada: Mega-Sena deste sábado deve pagar R$ 125 milhões

Da Redação

O Concurso 2.521 da Mega-Sena, que será realizado hoje (17) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 125 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Ninguém acertou os seis números no último concurso (2.520), quinta-feira (15), e o prêmio ficou acumulado. Foram sorteadas as dezenas 02 - 17 - 22 - 41 - 58 e 60.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

saiba como apostar pela internet

O primeiro passo para apostar online é baixar o aplicativo ou acessar o site da Caixa. O app está disponível para dispositivos iOS e Android gratuitamente em cada um das lojas, seja Play Store ou App Store;

Ao instalar o App, é preciso que você faça login com sua conta da Caixa para criar suas apostar. Caso ainda não tenha um cadastro, é possível criar rapidamente informando seus dados pessoais.

Na sequência, ao entrar com sua conta, uma série de modalidades irão aparecer na sua tela. Escolha qual deseja realizar sua “Fézinha” e toque em “Aposte”. Note que o preço de cada aposta única aparece na parte inferior da sua tela.

Escolhido o jogo, é hora de definir os números da sua aposta. Em algumas modalidades, o usuário pode escolher a quantidade de números e também deixar que o sistema defina aleatoriamente, caso não queira marcar aposta por aposta.

Apostas feitas, hora de passar no caixa. O Loterias Online possui uma restrição, o valor mínimo do pagamento é de R$ 30,00 e o máximo é de R$ 500,00. De qualquer forma, basta clicar no ícone do carrinho para ir para a página de pagamento.

Com informações do Tcnoblog e Agência Brasil.

