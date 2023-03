"Acredite se quiser": caranguejos impedem pouso de avião no ES

Da Redação

Caranguejo-uçá

Um avião precisou arremeter no Aeroporto de Vitória (ES), na noite da última segunda-feira (20), devido a uma infestação de caranguejos na pista. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o comandante comunica os passageiros sobre o pouso "impedido". Veja no decorrer da matéria.

"Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista [risos], acredite se quiser", disse.

A notícia foi dada pelo piloto e recebida pelos passageiros aos risos. O contratempo totalmente inusitado causou um atraso de 10 minutos no pouso da aeronave. "Então daqui a 10 a 15 minutos receberemos autorização [da torre] para prosseguir no pouso em Vitória. Peço desculpas pelo contratempo e espero contar com a sua compreensão", afirmou o comandante.

Assista:

Pista de pouso em Vitória cheia de caranguejos https://t.co/ZjsGTmFlXN
March 22, 2023

A Zurich Airport Brasil, que administra o Aeroporto de Vitória, no Espirito Santo, disse que apenas um caranguejo estava na pista e foi resgatado por uma equipe especializada. No entanto, outros vídeos que circulam nas redes sociais, mostram dezenas dos bichinhos pelo Aeroporto.



Em um dos registros, passageiros e funcionários do aeroporto passam um "perrengue" ao tentarem pegar suas bagagens na esteira rotatória, pois a estrutura está infestada de caranguejos. Pelas imagens é possível ver que as pessoas pegam a mala e rapidamente se afastam. Confira:

Ontem o avião teve que arremeter o pouso no aeroporto do Espírito Santo porque os caranguejos invadiram a pista. https://t.co/OYqiUKcBf1
March 22, 2023





Explicação: aeroporto no manguezal

De acordo com Marcelo Tavares, biólogo e professor do Departamento de Ciências Biológicas da Ufes, não é incomum que caranguejos apareçam na região, já que o aeroporto fica localizado em uma área de manguezal.

"Ali na região do aeroporto tem o mangue, né? Na verdade, o mangue está entre o aeroporto e a praia e uma parte dos copos de água ali entra dentro da área do aeroporto. Então ali é pra ter caranguejo também", disse o biólogo.





Fonte: Informações do g1.

