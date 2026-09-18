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Acre: dentista de 28 anos recebe alta de UPA após dores de estômago e morre ao voltar para casa

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A dentista Jaqueline de Melo Silva, de 28 anos, morreu na última terça-feira, 15, após sofrer um enfarte em casa, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ela foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após sentir dores no estômago, mas foi liberada.

A causa da morte foi confirmada pelo Hospital Regional do Juruá, segundo nota dos familiares enviada ao portal g1. "Jaqueline faleceu em decorrência de Infarto Fulminante, fato que trouxe profunda tristeza e pesar a todos os seus familiares e amigos", informou a família.

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O Estadão procurou a Secretaria de Estado da Saúde do Acre, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Em entrevista ao portal, um familiar relatou que a jovem sofria com um problema no estômago e já havia passado por duas cirurgias nos últimos quatro anos. Segundo o parente, Jaqueline sofria de gastrite, o que desencadeava crises de ansiedade na dentista.

Após passar mal na noite de terça-feira, Jaqueline foi levada à UPA de Cruzeiro do Sul. Ela foi medicada e liberada para voltar para casa após melhora no quadro, no entanto, voltou a passar mal ao chegar em casa e sofreu o enfarte.

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A clínica onde a profissional atuava lamentou a morte de Jaqueline. "Seremos eternamente gratos pelos momentos que vivemos juntos e todo carinho dedicado aos pacientes e amigos", afirmou em nota.

O Conselho Regional de Odontologia do Acre também lamentou o falecimento da jovem. "Expressamos nossas mais sinceras condolências a familiares e amigos, desejando que encontrem conforto neste momento de dor", afirmou o conselho.

A Associação dos Militares do Estado do Acre (AME-AC) também publicou uma nota sobre o falecimento da dentista, filha do 1° Tenente PM RR Salésio Figueira da Silva. "Neste momento de dor, rogamos a Deus que, em sua infinita bondade, conceda conforto, força e consolo aos familiares e amigos, amenizando a saudade deixada por sua partida", diz nota publicada pela AME-AC nas redes sociais.

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Após a morte da jovem, as buscas por "dentista" dispararam no Google Trends.

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