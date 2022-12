Açougue faz presépio de carne crua e viraliza nas redes sociais; veja

Da Redação

A iniciativa dividiu a opinião dos internautas

Época de Natal e os tradicionais presépios são montados em diversos locais. No entanto, nos últimos dias, está viralizando nas redes sociais uma casa de carnes que decidiu inovar. O açougue utilizou carne crua para montar a famosa representação natalina. Veja fotos no decorrer da matéria.

Imagens feitas da vitrine do estabelecimento foram postadas por uma internauta que se surpreendeu com a criatividade da "obra de arte". "E minha amiga que foi ao açougue hoje e tinha simplesmente um presépio de carne”, dizia a publicação que já soma mais de 48 mil curtidas.

O açougue não poupou esforços e, desde a manjedoura, passando pelas pessoas até os animais, todos os elementos do presépio foram "esculpidos" com diversos pedaços de carne crua. “Pior que ficou bom, eu certamente compraria carne aí”, comentou uma internauta.

Outra ficou assustado com as "esculturas": “Medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar a ovelha feita de carne no açougue”. Não há informações de qual município seria o açougue.





Veja abaixo: fonte: Reprodução/Redes Sociais fonte: Reprodução/Redes Sociais

Fonte: Informações RicMais.

