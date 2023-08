Acidente mata mulher, duas crianças e um bebê de sete meses

Quatro pessoas morreram, entre elas três crianças, em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na TO-134, na zona rural, entre as cidades de Axixá e São Bento do Tocantins, no norte do estado. As vítimas são uma mulher, os dois filhos dela e um bebê de sete meses

continua após publicidade

Os bombeiros estiveram no local da batida, que aconteceu na noite de sábado (12), por volta das 21h. Também havia outras três pessoas no veículo leve, que foram levadas para um hospital da região.

- LEIA MAIS: Acidente na Avenida Aviação mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são Maria Célia Carvalho Santana, de 44 anos, os dois filhos Pameli Carvalho da Silva, de 12 anos, e Juvenal Carvalho da Silva, de 10 anos. O bebê é Welley Junior Carvalho Nunes, de apenas 7 meses e os pais dele estão entre os feridos.

Todas as vítimas estavam no carro de passeio. A Polícia Militar relatou aos bombeiros que o motorista do caminhão fugiu do local.

A Polícia Civil informou que os corpos foram recolhidos e levados para o Instituto Médico Legal de Araguatins. Após exames, foram liberados para os familiares na manhã deste domingo (13).

As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News