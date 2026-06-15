Acidente mata casal e filho que seguiam a caminho de festival de música

Um acidente de trânsito resultou na morte de um casal e de seu filho de 12 anos na tarde do último sábado (13), no quilômetro 362 da BR-386, na altura do trevo de acesso a Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como Mauro Monteiro de Oliveira, de 46 anos, Simone Rodrigues de Oliveira, de 48 anos, e o adolescente João Rodrigues de Oliveira. A família, que morava em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, viajava em direção à cidade quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com outro automóvel, seguida de capotamento.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal morreu ainda no local do acidente. O adolescente de 12 anos chegou a ser socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital Bruno Born, no município de Lajeado, mas acabou não resistindo aos ferimentos. No outro veículo envolvido na colisão viajavam cinco pessoas, das quais quatro sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento hospitalar, enquanto a quinta ocupante saiu completamente ilesa da colisão.

Segundo o G1, a viagem da família tinha como destino o festival Dança Bom Retiro, evento que ocorreu durante o fim de semana e no qual o jovem João Rodrigues de Oliveira faria uma apresentação artística.

Os atos de despedida da família aconteceram nesta segunda-feira (15) na Capela 2 do Cemitério Memorial da Colina, localizado em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.