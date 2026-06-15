Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
TRAGÉDIA

Acidente mata casal e filho que seguiam a caminho de festival de música

Família viajava para apresentação do adolescente

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 17:36:38 Editado em 15.06.2026, 17:36:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente mata casal e filho que seguiam a caminho de festival de música
Autor Mauro Monteiro de Oliveira, de 46 anos, Simone Rodrigues de Oliveira, de 48 anos, e o adolescente João Rodrigues de Oliveira morreram no acidente - Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito resultou na morte de um casal e de seu filho de 12 anos na tarde do último sábado (13), no quilômetro 362 da BR-386, na altura do trevo de acesso a Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como Mauro Monteiro de Oliveira, de 46 anos, Simone Rodrigues de Oliveira, de 48 anos, e o adolescente João Rodrigues de Oliveira. A família, que morava em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, viajava em direção à cidade quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com outro automóvel, seguida de capotamento.

-LEIA MAIS: Juiz diretor de fórum do Paraná é encontrado morto dentro de apartamento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal morreu ainda no local do acidente. O adolescente de 12 anos chegou a ser socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital Bruno Born, no município de Lajeado, mas acabou não resistindo aos ferimentos. No outro veículo envolvido na colisão viajavam cinco pessoas, das quais quatro sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento hospitalar, enquanto a quinta ocupante saiu completamente ilesa da colisão.

Segundo o G1, a viagem da família tinha como destino o festival Dança Bom Retiro, evento que ocorreu durante o fim de semana e no qual o jovem João Rodrigues de Oliveira faria uma apresentação artística.

Os atos de despedida da família aconteceram nesta segunda-feira (15) na Capela 2 do Cemitério Memorial da Colina, localizado em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Festivais NOTÍCIAS segurança tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV