Acidente entre van e caminhão deixa sete mortos e três feridos no Paraná

Raisa Toledo, Especial para o Estadão (via Agência Estado)

Seis professores que se dirigiam à Conferência Estadual de Educação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Paraná (APP-Sindicato) morreram em um acidente na BR-376 em Palmeira, entre Curitiba e Ponta Grossa. Por volta das 23h30 da quinta-feira, 11, a van que levava os educadores bateu contra a traseira de um caminhão. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Palmeira.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das dez pessoas que estavam dentro do veículo, seis ocupantes, incluindo o motorista, morreram no local do acidente. Uma passageira morreu a caminho do Hospital do Rocio, na Grande Curitiba, e três outros (um homem e duas mulheres) com ferimentos graves foram encaminhados a hospitais da região. O motorista do caminhão não se feriu. A Polícia Científica foi chamada ao local.

A empresa proprietária da van é da cidade de Jacarezinho, mas os passageiros eram professores da região de Cambará. Nas redes sociais, a APP-Sindicato publicou uma nota em que informa que, com profundo pesar, acompanha a situação e se compromete a prestar auxílio aos sobreviventes e às famílias das vítimas. O governador do estado, Ratinho Junior, também se manifestou e, em nota de pesar, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) decretou luto oficial de três dias.

De acordo com a PRF, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, que trabalha na identificação das vítimas - quatro mulheres e dois homens.