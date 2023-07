Acidente entre van e caminhão deixa 6 mortos em rodovia na Bahia

Um acidente na noite desta sexta-feira, 14, envolvendo um caminhão e uma van da Secretaria da Saúde da Bahia deixou seis mortos na BR-116, na altura da cidade de Serrinha, no interior do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão, do tipo lateral, vitimou cinco pessoas no local. Uma outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital.

continua após publicidade

Conforme a prefeitura de Valente, cidade a cerca de 250 quilômetros de Salvador, a van se chocou com o caminhão quando retornava com pacientes da capital baiana para o município. O acidente ocorreu praticamente no final do trajeto, quando faltavam pouco mais de 1h das quase 4h de viagem.

"Neste momento de dor e consternação, a prefeitura de Valente, por meio do prefeito Ubaldino Amaral e sua equipe, vem manifestar o seu pesar e as condolências às famílias enlutadas", afirmou a gestão municipal, em nota publicada nas redes sociais.

continua após publicidade

Entre as vítimas, estava um funcionário público. "(Era) um motorista dedicado e comprometido com o zelo e o bem-estar daqueles que transportava", disse a postagem.

Outra vítima foi identificada como o árbitro de futebol Joelson Batista. "Lamentamos a morte de Joelson, um membro estimado de nossa comunidade e um grande árbitro", escreveu a Liga Desportiva Valentense, também em publicação nas redes sociais.